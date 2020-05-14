Три медсестры и врач умерли от коронавируса в петербургском НИИ имени Джанелидзе

НИИ скорой помощи имени Джанелидзе за время эпидемии потерял четырёх сотрудников. По словам главврача медучреждения Антона Повзуна, от коронавирусной инфекции умерли три медсестры и врач-гинеколог.

Ещё несколько человек из числа медперсонала больницы находятся на стационарном или амбулаторном лечении. Ситуация в крупнейшем в Петербурге учреждении скорой помощи напряжённая. Гарантий того, что в НИИ не попадёт заражённый коронавирусом больной, нет, говорит Повзун.

— Пациенты поступают, у многих из них заболевание может протекать бессимптомно. В случае появления клинических признаков мы немедленно изолируем такого пациента и перенаправляем в профильный стационар, работающий по ковиду. Но, к сожалению, предусмотреть всё невозможно, — объяснил он газете "Петербургский дневник".