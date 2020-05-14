Пилот рассказал, как написал "А где все?" в небе и стал знаменитым

Пилот из Новосибирска Олег Кобзев, когда выводил в небе вопрос "А где все", не рассчитывал, что об этом так быстро узнают. По его словам, звонки от тех, кто прочитал новость, поступили сразу после того, как он закончил воплощать необычную идею и приземлился. Такой заинтересованности со стороны незнакомых людей он не ожидал, признался Олег в интервью Лайфу.

— Мне позвонил мой товарищ с простым вопросом: "Олег, можем сделать такую надпись на самолёте?". Вопрос и сама идея мне показались достаточно интересными, мы стали с ним обсуждать, — рассказал пилот.

Эту идею он вынашивал четыре дня. С другом нашёл на онлайн-карте наиболее удобное место с точки зрения безопасности полёта: важно было не попасть в запретное воздушное пространство. Место определили. Олег решил совершить первый пробный полёт. Он хотел нарисовать только пару букв.

— На самом деле мы предполагали, что будет пробный полёт. Хотелось нарисовать две-три буквы и посмотреть, как это будет выглядеть. Полетел, нарисовал одну букву, вторую, третью... и вошёл во вкус, — вспоминает Олег.

О своём первом полёте он никому не рассказывал, даже жене. Просто написал ей сообщение, что полетает час-полтора. Не думал, что всё получится с первого раза. Сразу, как только он приземлился, поступили первые звонки.

— Откуда люди узнали, вообще в шоке. Быстро разлетелось. Пробный полёт стал окончательным. На следующий день не понадобилось лететь, — добавил пилот.