В России из-за коронавируса может вырасти число домашних родов. Врачи предупреждают: это небезопасно

Всё большее число россиянок в период пандемии делают выбор в пользу домашних родов, сообщает NEWS.ru. Одна из таких историй недавно закончилась трагедией. Родители решили не обращаться за медицинской помощью, опасаясь коронавируса. В результате роды продолжались около пяти часов и ребёнок, к сожалению, скончался.

Между тем врачи предупреждают, что домашние роды могут представлять опасность как для малыша, так и для мамы. Например, при таких условиях не всегда возможно адекватно оценить кровопотерю у роженицы и оказать помощь — поставить специальные зажимы.

— Я бы ни одному человеку не рекомендовал рожать на дому. Сотрудники служб, которые принимают роды на дому, умеют убеждать. Они понимают, что от этого зависит их заработок, — комментирует изданию доктор медицинских наук акушер-гинеколог Камиль Бахтияров.

По словам эксперта, зачастую акушерки, практикующие родоразрешение на дому, и сами не любят рисковать, выбирая себе в качестве клиенток здоровых и выносливых женщин. Иногда они измеряют им таз, чтобы заранее удостовериться, что всё пройдет без осложнений. Однако соответствие размера головки плода и анатомических размеров таза не исключает такого понятия, как клинически узкий таз, предупреждает Бахтияров.

— Такой диагноз может стать причиной обильного кровотечения при родах, а также огромной гематомы или даже ДЦП у новорождённого, — указывает он.

С ним согласна и директор Ассоциации народонаселения и развития акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. По её словам, современные перинатальные центры и родильные дома являются примером соблюдения санэпидрежима, а поэтому риск "подцепить" в них коронавирус во много раз ниже, чем обзавестись тяжёлыми последствиями в результате неудачных родов на дому. Да и в целом процесс появления на свет нового человека нуждается в пристальном медицинском контроле на всех этапах, говорит эксперт.

— Перинатальные центры в России строились с учётом потребностей населения. Их число говорит о том, что у значительного количества женщин есть осложнения как во время беременности, так и во время родов, — убеждает Ерофеева.