"Бес попутал". Многодетный инвалид из Уфы признался в изнасиловании дочерей

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах шокирующего преступления в Уфе, где 19-летняя девушка обвинила в изнасиловании своего отца-инвалида. Как сообщил собственный источник Лайфа в правоохранительных органах республики, после задержания мужчина признался в совершённом преступлении. По его словам, в День Победы он перепил водки, хотя обычно никогда не употреблял алкоголь, и надругался над дочерью.

Как уточнил задержанный, "бес попутал". Иного объяснения своему поведению мужчина на допросе не привёл. Хотя позднее он также признался в развратных действиях в отношении своей 15-летней дочери в августе прошлого года. Ведётся следствие.

Как пояснил источник, семья числилась на хорошем счету как благополучная, а о преступлении стало известно случайно. В полицию обратились врачи, к которым поступила пациентка с травмами как от побоев. Полицейским потом женщина объяснила синяки тем, что якобы упала, но попросила "на всякий случай" номер телефона участкового. 13 мая она всё же позвонила в полицию и пожаловалась на избиение со стороны мужа, а также сообщила о возможном надругательстве над дочерьми. После чего старшая всё подтвердила.

В ходе допросов выяснилось, почему мать и старшая дочь так долго молчали о преступлениях. По их словам, отец шантажировал семью тем, что выгонит их из дома. Из-за юридической неграмотности семья боялась остаться без крыши над головой, тем более что одна из младших дочерей — инвалид.

Как сообщал Лайф, на предполагаемого педофила из Уфы заявление в полицию написала супруга и мать троих их общих дочерей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. С детьми работают психологи.