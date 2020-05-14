Власти Москвы отменили штраф для водителей за ошибку при оформлении пропуска

В Москве отменили штрафы водителям, которые случайно ошиблись при привязке номера автомобиля к цифровому пропуску. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он отметил, что в настоящий момент количество таких нарушений составляет лишь 3% от общего потока, а у городских властей нет цели собрать как можно больше штрафов.

— Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания — за малозначительностью, — подчеркнул Ликсутов.

Тем не менее власти призвали москвичей более внимательно относиться к процедуре привязки автомобиля к цифровому пропуску. В частности, перед выездом стоит проверить, правильно ли был введён госномер машины. Сделать это можно с помощью чат-бота @MosAutoCheckBot или в приложении "Московский транспорт".

Кроме того, столичный Дептранс разработал памятку для желающих обжаловать штраф, назначенный из-за ошибки при привязке номера авто к цифровому пропуску.

Для подачи обращения через портал mos.ru нужно выбрать один из образцов заявлений, заполнить его, а после этого перейти в раздел электронной приёмной для подачи онлайн-обращения.

Для подачи обращения на портале "Автокод" нужно зайти в раздел "Обращения", выбрать подпункт "Обращения в МАДИ" и нажать на кнопку "Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении".

— И хотя жалоба не является основанием для отмены штрафа, гарантируем, что каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке и комплексно, — говорится в сообщении пресс-службы Дептранса.