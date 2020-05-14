Уволенный за пьянку росгвардеец с друзьями вывез в лес и изнасиловал 16-летнюю девушку

В Подмосковье бывший сотрудник Росгвардии вместе с друзьями вывез в лес и изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. Как рассказал Лайфу источник, на момент преступления он не работал в правоохранительных органах всего один день.

Инцидент произошёл два дня назад в подмосковном Ногинске. Никиту уволили из Росгвардии спустя два года работы за то, что тот злоупотреблял алкоголем прямо на рабочем месте. По данным Лайфа, на следующий день его друг Антон предложил заехать за 16-летней Маргаритой, с которой он познакомился в Интернете. Ранее Антон уже звал её гулять, но та не соглашалась. Однако в этот раз девушка не почувствовала опасности и села в машину.

По пути друзья подобрали ещё одного приятеля — Валерия. Вчетвером они катались по городу, пока один из них не предложил съездить за город на озеро. Место находилось в деревне Молзино, что недалеко от Ногинска, поэтому никто не был против. Но по приезде парни стали вести себя грубо, начали приставать к девушке и раздевать её. В итоге двое из них — Антон и Никита — совершили насильственные действия над Маргаритой, сообщает источник. Валерий же стоял рядом и просто наблюдал за происходящим.

Всё произошло прямо у озера. Позвать на помощь было некого, вокруг сплошной лес. После преступления девушку довезли до дома и как ни в чём не бывало разъехались. Маргарита сразу же рассказала о произошедшем родителям, которые вызвали полицию. Парней задержали, с ними работают следователи.

Ранее Лайф рассказывал, что в Челябинске сотрудник полиции избил и изнасиловал резиновой дубинкой задержанного и ранее судимого местного жителя после того, как тот устроил дебош в отделении.