В Рособрнадзоре назвали вероятные сроки проведения ЕГЭ-2020

Сдача единого государственного экзамена для выпускников школ может начаться с 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, добавив, что дата названа предварительно и может быть сдвинута на более поздний срок. Но сам ЕГЭ будет проводиться по единому расписанию для всей страны.

— Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учётом развития эпидемиологической ситуации, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ЕГЭ в этом году будут сдавать лишь те школьники, которым результаты экзамена необходимы для последующего поступления в вуз.