"Врачи жестоко убили мою маму!" Россиянка умерла от камней в почках, пока у неё подозревали рак

67-летняя Надежда Праведникова умерла в больнице города Берёзовского из-за камней в почках, пока врачи пытались доказать, что у неё рак. Медики настаивали на этом диагнозе, потому что 24 года назад женщина поборола онкологию. Теперь дочь пенсионерки Елена пытается наказать виновных в мучительной смерти своей мамы.

— В ночь на 26 апреля врачи скорой помощи города Берёзовского и центральной городской больницы халатно и жестоко убили мою маму. 20 апреля мы вызвали скорую помощь, мама жаловалась на почечные колики, на что врачи скорой помощи посмеялись, не поверили ей, сказали, что такого быть не может, что если бы это была правда, то она бы по полу каталась и не ходила, — цитирует Елену "Типичный Екатеринбург".

Медики сделали Надежде ЭКГ, измерили уровень сахара в крови, дали обезболивающее и уехали, прописав таблетки от спазмов и тахикардии. На просьбы дочери доставить маму на обследование в больницу ей ответили: "Если бы был коронавирус, забрали бы, а куда мы её?!" В тот же вечер этой же бригаде пришлось вернуться к Праведниковым, потому что Надежде стало хуже. Тогда врачи начали смотреть её прошлые медицинские заключения и увидели, что она болела раком. Это впоследствии сыграло роковую роль. Медики поставили на глазок диагноз: "видимо, метастазы пошли в позвоночник".

По словам дочери, её маме снова отказали в госпитализации и даже не стали слушать просьбы об этом. Спустя несколько дней Елена снова вызвала скорую и добилась, чтобы Надежду положили в больницу. Её доставили в отделение терапии, но так и не смогли поставить диагноз. Пациентке сделали рентген грудной клетки и взяли анализы. Тем временем Надежде становилось хуже, у неё начал отниматься язык.

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После ночи в больнице у женщины посинели губы, руки и грудь. Елена со слезами на глазах говорит, что никогда не сможет забыть увиденное в палате тем утром. По её словам, мать была похожа на "кричащий труп". Врачи же пытались обезболить якобы онкобольного человека, хотя нужно было оперативное хирургическое вмешательство, вспоминает девушка. В итоге Надежда умерла в результате сепсиса от загноения и заражения крови, которое возникло из-за закупорки мочеточника камнем.

— У мамы был всего лишь камень в мочеточнике. Сейчас такие болезни лазером лечат — и человек выживает. У мамы не было никакой тяжёлой болезни. Рака никакого не было, — рыдает девушка.

Видео © Instagram / prawednikowa_e

Елена также заявила, что в больнице каждый врач посчитал своим долгом подойти к ней и обвинить в том, что они запустили болезнь.