Россияне с осуждением отнеслись к попыткам неизвестных очернить "Бессмертный полк"

Опрос показал, что большинство опрошенных граждан РФ осуждают попытку неизвестных очернить онлайн-шествие "Бессмертного полка". Это следует из результатов опроса, проведённого ВЦИОМом. Слышали об инциденте с публикацией в рамках акции фото нацистов 32% респондентов.
— Абсолютное большинство наших соотечественников (83%) отнеслось к данному происшествию с осуждением. Считают, что это оскорбление памяти и подвигов советских солдат, 40% россиян (39% среди тех, кто был проинформирован о случившемся), — рассказали во ВЦИОМе.
Провокацией такую выходку назвали 27% опрошенных, ещё 22% — проявлением кощунства, а 16% — насмешкой над ветеранами.
Каждый пятый полагает, что за этим стоят сторонники идей фашистов и нацистов. Столько же — что источник провокации был за рубежом.
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Напомним, неизвестные пытались навредить онлайн-шествию "Бессмертного полка", выдав фото одного из лидеров Третьего рейха за снимок красноармейца. Также совершались хакерские атаки во время акции.