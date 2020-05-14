Россияне с осуждением отнеслись к попыткам неизвестных очернить "Бессмертный полк"

Опрос показал, что большинство опрошенных граждан РФ осуждают попытку неизвестных очернить онлайн-шествие "Бессмертного полка". Это следует из результатов опроса, проведённого ВЦИОМом. Слышали об инциденте с публикацией в рамках акции фото нацистов 32% респондентов.

— Абсолютное большинство наших соотечественников (83%) отнеслось к данному происшествию с осуждением. Считают, что это оскорбление памяти и подвигов советских солдат, 40% россиян (39% среди тех, кто был проинформирован о случившемся), — рассказали во ВЦИОМе.

Провокацией такую выходку назвали 27% опрошенных, ещё 22% — проявлением кощунства, а 16% — насмешкой над ветеранами.

Каждый пятый полагает, что за этим стоят сторонники идей фашистов и нацистов. Столько же — что источник провокации был за рубежом.