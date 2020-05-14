Герой России сравнил онлайн-атаку на "Бессмертный полк" с прославлением террористов Беслана

Прославлять нацистских захватчиков наряду с героями Великой Отечественной войны — всё равно что гордиться боевиками, которые устроили теракт в Беслане в 2004 году, считает Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров. Так он прокомментировал Лайфу публикацию фотографий нацистов во время акции "Бессмертный полк".

— Весь мир обошла фотография из Беслана, на которой дед сидит на скамейке на кладбище перед мраморными надгробиями шести своих внуков. Шесть внуков погибло у него в бесланской школе. А теперь давайте представим себе картину: 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы одинаково будем прославлять тех нелюдей, которые забрали у этого деда его внуков, и тех ребят, которые приехали в Беслан спасать детей и погибли там, — провёл аналогию Бочаров.

Он добавил, что нынешняя ситуация была бы сравнима с той, если бы в годовщину трагедии в Беслане люди вышли на улицы с фотографиями боевиков и посмотрели бы в глаза людям, которые потеряли своих родных во время теракта. Бочаров добавил, что такие случаи нельзя игнорировать, виновных необходимо найти и привлечь к ответственности, чтобы они в зале суда объяснили, для чего это делали и какую цель преследовали.

Ранее Лайф сообщал, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту реабилитации нацизма после публикации неизвестными фотографий нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертный полк онлайн", а также на иных платформах по увековечиванию памяти о Победе в Великой Отечественной войне и её участниках.