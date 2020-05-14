"Показалось смешным". СКР опубликовал видео допроса оскорблявшей детей сотрудницы приюта

Сотрудники управления Следственного комитета в Республике Башкортостан допросили педагога детского приюта Уфы, которая ранее унижала и оскорбляла воспитанников, записывая всё на видео.

— Я сидела в группе и заметила, как двое детей начинают между собой ругаться. Мне показалось это смешным, и я решила снять это на видео. Когда я начала снимать, я решила обыграть это и сказать девочке ударить мальчика, надеясь на то, что она не послушает меня. Оказалось, она меня послушала, — рассказала на допросе Адиля.

Девушка заверила, что конфликта между детьми не произошло и они продолжили играть друг с другом. Вечером того же дня, по её словам, одна из воспитанниц стала вести себя неадекватно и не реагировала на замечания педагогов. Адиля в очередной раз решила, что это смешно, и сняла происходящее на камеру.