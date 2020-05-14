Учёные подтвердили, что собаки тоже могут заболеть коронавирусом

В крови двух собак из Гонконга обнаружены антитела на коронавирус нового типа. Как отмечают учёные, оба животных принадлежат людям, переболевшим CoViD-19. Исследователи смогли выделить "живую" культуру вируса из организма одной из собак и провели эксперименты, могут ли животные стать источниками распространения опасной болезни.

— Считается, что изначальным источником коронавируса были летучие мыши. Однако вирус, предположительно, проник в человеческую популяцию через цепочку других животных. Собак, других псовых, а также кошек часто продают на азиатских рынках экзотического мяса, где возникли первые вспышки SARS-CoV-2. Нам нужно проверить, играли ли эти животные какую-либо роль в зарождении глобальной эпидемии CoViD-19, — говорится в статье учёных, опубликованной в научном журнале Nature.

Как ранее установили исследователи, коронавирус нового типа может проникать в организмы различных млекопитающих — обезьян, хорьков и кошек. Притом у данных видов заболевание может проходить в такой же тяжёлой форме, как и у человека. Однако в случае с собаками ситуация иная. Структура рецептора ACE2, с помощью которого коронавирус проникает в клетки организма, у собак сильно отличается от человеческого. Это значительно снижает шансы собак заболеть новой инфекцией и практически полностью минимизирует вероятность передачи заболевания человеку.