Попова: Рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен

Увеличение числа заражённых новой коронавирусной инфекцией в России удалось остановить. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на основе статистики заболевания за последние 11 дней.

— Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный, — заявила она в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".