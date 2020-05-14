Попова: Рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен

Увеличение числа заражённых новой коронавирусной инфекцией в России удалось остановить. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на основе статистики заболевания за последние 11 дней.
— Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный, — заявила она в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
За минувшие сутки CoViD-19 подтвердился у 9974 человек в 84 регионах России. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 252 245 случаев коронавируса. За весь период выздоровело 53 530 пациентов. Ранее эпидемиолог объяснил Лайфу, каким образом собирается статистика о заражении, как обстоит ситуация в России, чем она отличается от сценария в Европе и почему не стоит бояться больших цифр по новым выявленным случаям.