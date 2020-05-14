Собянин: Риск возобновления коронавируса сохранится, пока мы не получим эффективную вакцину

Риск возобновления вспышки коронавируса будет сохраняться, поэтому гражданам нужно привыкать жить в "новой реальности". Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с членами клинического комитета по борьбе с эпидемией.

— У нас будет риск возобновления распространения этой инфекции до тех пор, пока мы не получим эффективную вакцинацию. Это означает, что мы будем жить в какой-то новой реальности, ослабление самоизоляции не должно влиять на распространение коронавируса, — пояснил столичный градоначальник.

Он добавил, что населению нужно прививать новую ответственную культуру поведения, которая бы максимально оградила общество от контактного распространения коронавируса. Вместе с тем необходимо продолжать массовое тестирование жителей Москвы, чтобы выявлять заражённых на ранней стадии, изолировать их и лечить.