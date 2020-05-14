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Собянин: Риск возобновления коронавируса сохранится, пока мы не получим эффективную вакцину

До тех пор, по словам мэра столицы, населению придётся привыкать к "новой реальности".

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Фото © Агентство "Москва"

Риск возобновления вспышки коронавируса будет сохраняться, поэтому гражданам нужно привыкать жить в "новой реальности". Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с членами клинического комитета по борьбе с эпидемией.

У нас будет риск возобновления распространения этой инфекции до тех пор, пока мы не получим эффективную вакцинацию. Это означает, что мы будем жить в какой-то новой реальности, ослабление самоизоляции не должно влиять на распространение коронавируса, — пояснил столичный градоначальник.

Он добавил, что населению нужно прививать новую ответственную культуру поведения, которая бы максимально оградила общество от контактного распространения коронавируса. Вместе с тем необходимо продолжать массовое тестирование жителей Москвы, чтобы выявлять заражённых на ранней стадии, изолировать их и лечить.

Напомним, что за прошедшие сутки CoViD-19 обнаружили ещё у 9974 человек. Количество новых случаев упало ниже десяти тысяч впервые за много дней. Общее число выявленных случаев составило 252 245.

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