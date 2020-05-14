Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

До 100 тысяч тестирований на коронавирус с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) в сутки планируют в ближайшее время проводить власти Москвы. В перспективе мощности медицинской системы столицы позволят проводить до 200 тысяч анализов на коронавирус в сутки. Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, в первую очередь тесты пройдут сотрудники работающих предприятий, ЖКХ и транспортной сферы, медицинских учреждений, правоохранительных органов.
— Наша задача — не скрывать что-либо, не микшировать эти процессы, а, наоборот, максимально быстро, эффективно выявлять людей, которые заболели коронавирусом, выявлять людей, которые переболели и имеют иммунитет к коронавирусу, — заявил Собянин.
По словам мэра столицы, в прошедшие две недели в Москве проводился эксперимент по ИФА-тестированию, налаживалось оборудование. А уже на этой неделе 30 поликлиник начнут брать анализы крови у жителей города для проведения тестов, по 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на тестирование еженедельно.
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