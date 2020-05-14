Фанаты испугались за жизнь Майкла Джордана, увидев цвет его глаз в новой документалке

В прошлом месяце на "Нетфликсе" начал выходить многосерийный документальный фильм о Майкле Джордане Last Dance ("Последний танец"). Сейчас увидели свет уже восемь эпизодов, которые открыли глаза на многие пробелы в биографии звезды NBA, однако один из главных так и остаётся загадкой. Фанаты, обеспокоенные причинами жёлтых глаз баскетболиста, уже нашли в ленте некоторые подсказки.

Впервые Джордана с жёлтыми глазами видели в 2003 году. С тех пор цвет белков оставался непостоянным, однако на кадрах, снятых для "Последнего танца", видно, что теперь глаза звезды жёлтые постоянно. Поклонники заполонили Интернет, обсуждая, что же может быть причиной таких изменений. Большинство считает, что у Джордана может быть желтуха, состояние, которое обычно указывает на проблемы с печенью. Однако всё не так просто.