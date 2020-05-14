Экс-супруга Башарова рассказала о раздвоении личности телеведущего

Бывшая супруга актёра и телеведущего Марата Башарова призналась, что из-за злоупотребления алкоголем у него появились проблемы с психикой. В частности, Елизавета Шевыркова рассказала о возможном раздвоении личности экс-мужа.
— Мне казалось, что в нём не два, а даже три человека живёт. Когда он трезвый, то хороший отец, замечательный актёр. Но когда пьяный... Он даже придумал себе второе имя — Игорь Леонидович. Говорил: "Это Игорь Леонидович себя так ведёт, а я, Марат Алимжанович, так себя вести не могу", — рассказала Шевыркова в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".
Также женщина рассказала, что неоднократно пыталась помочь Башарову завязать с алкоголем. Однажды она даже привела его в клинику, чтобы закодировать, однако актёр настолько сильно волновался, что в итоге паника взяла верх и он отказался от этой идеи. Шевыркова обратилась к экс-супругу и сказала, что тот всё ещё имеет шансы стать хорошим отцом, однако для этого придётся бросить пить.
В конце прошлого месяца Марат Башаров опубликовал в Сети видео очередной ссоры с Екатериной Шевырковой. Женщина приехала за сыном и обнаружила, что актёр пил прямо при нём. В итоге родители устроили разборки прямо на глазах у ребёнка.
Марат Башаров — актёр, телеведущий, обладатель Государственной премии РФ (2001), молодёжной премии "Триумф" (2004) и звания заслуженного артиста Республики Татарстан (2012). Настоящая слава пришла к нему после череды запоминающихся ролей в ленте "Свадьба" и телесериале "Граница. Таёжный роман". Знаковой работой в фильмографии Башарова стала драма "72 метра". Знаменит он и своими романами и скандальной личной жизнью. Подробнее о биографии артиста читайте на uznayvse.ru.