Экс-супруга Башарова рассказала о раздвоении личности телеведущего

Бывшая супруга актёра и телеведущего Марата Башарова призналась, что из-за злоупотребления алкоголем у него появились проблемы с психикой. В частности, Елизавета Шевыркова рассказала о возможном раздвоении личности экс-мужа.

— Мне казалось, что в нём не два, а даже три человека живёт. Когда он трезвый, то хороший отец, замечательный актёр. Но когда пьяный... Он даже придумал себе второе имя — Игорь Леонидович. Говорил: "Это Игорь Леонидович себя так ведёт, а я, Марат Алимжанович, так себя вести не могу", — рассказала Шевыркова в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

Также женщина рассказала, что неоднократно пыталась помочь Башарову завязать с алкоголем. Однажды она даже привела его в клинику, чтобы закодировать, однако актёр настолько сильно волновался, что в итоге паника взяла верх и он отказался от этой идеи. Шевыркова обратилась к экс-супругу и сказала, что тот всё ещё имеет шансы стать хорошим отцом, однако для этого придётся бросить пить.

В конце прошлого месяца Марат Башаров опубликовал в Сети видео очередной ссоры с Екатериной Шевырковой. Женщина приехала за сыном и обнаружила, что актёр пил прямо при нём. В итоге родители устроили разборки прямо на глазах у ребёнка.