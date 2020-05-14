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Путин призвал не забывать о стратегических задачах на фоне пандемии

Глава государства отметил, что ситуация начинает меняться в положительную сторону и можно обратить внимание на другие сферы.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить решение стратегических задач и реализацию масштабных проектов, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом глава государства сказал на видеосовещании, которое было посвящено развитию генетики.

Президент отметил, что в последнее время все усилия были направлены прежде всего на борьбу с коронавирусом, поддержку в этих условиях граждан и экономики. И эта работа будет продолжаться. Но ситуация меняется и появляется возможность заняться другими вопросами.

Сейчас, на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп, — сказал Путин.

Также на этой встрече президент отметил, что Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые помогут справляться с различными заболеваниями.

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