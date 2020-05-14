Путин призвал не забывать о стратегических задачах на фоне пандемии

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить решение стратегических задач и реализацию масштабных проектов, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом глава государства сказал на видеосовещании, которое было посвящено развитию генетики.

Президент отметил, что в последнее время все усилия были направлены прежде всего на борьбу с коронавирусом, поддержку в этих условиях граждан и экономики. И эта работа будет продолжаться. Но ситуация меняется и появляется возможность заняться другими вопросами.

— Сейчас, на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп, — сказал Путин.