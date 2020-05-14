Егор Крид уничтожил репутацию плейбоя, показав фанатам, какой красивый у него маникюр

В среду, 13 мая, Егор Крид продемонстрировал своим подписчикам свой новый маникюр. На ногтях звезды нарисованы смайлики, сердце, языки пламени, силуэт девушки, а также надпись FCK YOU ("пошёл ты"). И хоть дизайн получился довольно хулиганским и в стиле рэпера, поклонники были к такому явно не готовы.

Девчат, а вам нравится с дизайном или без? 🤣 egorkreed

Фото © Instagram / egorkreed

Привыкшие к (сравнительно) брутальному образу музыканта фанаты маникюр не оценили. Мол, мужчинам это всё ни к чему. А некоторые даже не могли поверить своим глазам и просили уверить, что на фотографии руки не их кумира, а кого-то другого.

Боже! 😹 До чего доводит карантин 🤯🔥 _my_kreed

ЕГОР, НЕ ПУГАЙ, ***🗿 egorkreed.mylove

Егор, ты же мужик, зачем тебе ногти украшать? bogdan_babych

Фото © Instagram / egorkreed

Конечно, нашлись и те, кто отнёсся к маникюру рэпера позитивно. Как-никак 2020 год на дворе: зарубежные коллеги Крида уже давно не ограничивают себя в вызывающих образах. Другие же пользователи просто восприняли обновлённый имидж звезды как юмор и решили поддержать шутку.

И так нет возможности ходить в салоны на маник, а тут и ты дразнишь( Плачем, девоньки(( alyareshet