Начал приём пациентов с коронавирусом госпиталь в "Крокус Экспо"

В Красногорске временный госпиталь на базе выставочного центра "Крокус Экспо" принял первых 20 человек с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Больница оснащена аппаратами ИВЛ, КТ, УЗИ, ЭКГ, бронхоскопии, шприцевыми насосами, мониторами гемодинамических показателей пациентов, дезинфекционными камерами. В госпитале есть лаборатория для экспресс-анализов. В штате более 80 врачей и около 300 медсестёр и санитаров.

Ранее Лайф сообщал, что в последнее время в стране наблюдается стабильная ситуация с приростом новых случаев — резких скачков не наблюдается, второй день подряд отмечается снижение. Так, в России за прошедшие сутки коронавирус обнаружили ещё у 9974 человек. Количество новых случаев упало ниже десяти тысяч впервые за много дней. Общее число выявленных случаев составило 252 245.