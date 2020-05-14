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В "Векторе" рассказали Путину, когда завершатся исследования вакцины от коронавируса

Учёные планируют после завершения первой стадии опытов перейти к тестированию на добровольцах.

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Фото © Pixabay

Российский научный центр "Вектор" рассчитывает в июне завершить доклинические исследования вакцины от коронавируса, а уже в сентябре зарегистрировать препарат. Об этом сообщил гендиректор учреждения Ринат Максютов на совещании с президентом России Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий.

В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцин в минимальном объёме, достаточном для перехода на клинические исследования, первую, вторую фазу, суммарно на 300 добровольцах, — рассказал Максютов.

Он добавил, что центр надеется зарегистрировать вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции уже в сентябре текущего года.

Путин в свою очередь выразил надежду на то, что учёные уложатся в озвученные сроки. Президент также напомнил Максютову о важности обеспечения защиты интеллектуальной собственности и призвал подумать об этом заблаговременно.

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