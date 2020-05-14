"Без короны ты будешь, гад!" Врачи сочинили песню о коронавирусе и сделали странный клип

Врачи красноярской больницы № 20 имени И.С. Берзона сочинили песню про коронавирус и сделали клип. Правда, ролик получился странноватый. В нём есть мемы про CoViD-19, отсылки к страхам по поводу нехватки туалетной бумаги и даже король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

Как отмечает паблик "Я живу в Красноярске", мелодию для песни медики взяли у группы "Машина времени". Стихи сочинила заведующая приёмным отделением больницы Лариса Пичковская, исполнитель также нашёлся в недрах коллектива медучреждения.

Мы, врачи, и другие с нами — Медицинский большой отряд. Мы достанем тебя, достанем, Без короны ты будешь, гад! Мы вернёмся домой с победой, Всё придёт на круги своя. Мы забудем об этих бедах, Но ничто не пройдёт зазря.

Врачи в песне называют CoViD-19 злобным, смертоносным злодеем, но уверяют: "Никакой нам не страшен вирус / Если знать и всё уметь".