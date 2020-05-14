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"Чувство внутренней тревоги". Путин пошутил о необходимости строже контролировать генетические опыты над мышами

Отечественные учёные создали генномодифицированных лабораторных животных, которые необходимы для тестирования новых вакцин от коронавируса. Реакция президента не заставила себя ждать.

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Президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на доклад директора Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Александра Макарова об опытах по изменению генома мышей. Речь об этом зашла на совещании по вопросам развития генетических технологий в России. В частности, президенту доложили, что в Москве уже создали отечественных генномодифицированных (так называемых гуманизированных) мышей, которые необходимы для тестирования новых вакцин от коронавируса. Путин признался, что эта новость вызвала у него "чувство благоговения и тревоги".

Путину доложили о генных опытах над мышами

У меня лично, когда вы говорили о гуманизации мышек, чувство благоговения возникло, но и внутренней какой-то тревоги. Сразу генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих гуманизированных мышек, — отметил Путин. — Надеюсь, что всё это будет под контролем.

Говоря о серьёзном, президент России отметил, что сейчас генетические исследования помогают прокладывать путь к созданию тест-систем, вакцин и лекарств, в том числе и от коронавируса. Глава государства сердечно поблагодарил специалистов-генетиков за вклад в борьбу с этой угрозой.

Но обращаю внимание: передовые медицинские технологии — это крайне важное, но не единственное направление программы генетических исследований. Мы с вами об этом хорошо знаем. Во всяком случае все участники сегодняшней встречи знают об этом хорошо и лучше меня. Вся она, эта индустрия, строится вокруг жизни, здоровья, безопасности людей, — подытожил российский лидер.

Напомним, что в России за прошедшие сутки коронавирус обнаружили ещё у 9974 человек. Количество новых случаев упало ниже десяти тысяч впервые за много дней. Общее число выявленных случаев составило 252 245.

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