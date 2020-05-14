На Сахалине пациентка с подозрением на CoViD-19 выбила дверь и сбежала

На Сахалине пациентка с подозрением на CoViD-19 сбежала из больницы. При этом, чтобы вырваться на свободу, женщине пришлось выбить дверь. Позже её задержали и вернули на принудительное лечение.
13 мая женщина прилетела в Южно-Сахалинск из Украины. В ходе плановой проверки в аэропорту сотрудники Роспотребнадзора обнаружили у неё симптомы коронавирусной инфекции, в связи с чем доставили в больницу города Долинска.
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— Женщину доставили в инфекционное отделение Долинской ЦРБ, но около 15 часов больницу она покинула самовольно путём выбивания входной двери. О случившемся сотрудники инфекционного отделения сообщили в полицию, — рассказал региональный Роспотребнадзор.
Нашли беглянку в квартире её знакомых. Теперь же по решению городского суда женщине предстоит провести принудительный 14-дневный карантин в медицинском учреждении.
А в Москве 9 мая из инфекционного отделения больницы в Северном Тушине сбежал восьмиклассник, у которого ранее выявили коронавирус.