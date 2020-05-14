Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Китай в сокрытии информации по коронавирусу и порассуждал о том, как Вашингтон мог бы за это наказать Пекин. Один из вариантов — полное прекращение отношений.
— Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения, — сказал хозяин Белого дома в интервью телеканалу Fox News.
Трамп считает, что от этого Соединённые Штаты только выиграли бы. По оценке американского лидера, в случае разрыва отношений Вашингтон "сэкономил бы 500 миллиардов долларов". Президент США также отметил, что у него хорошие отношения с лидером КНР Си Цзиньпином, но сейчас он не хочет ему звонить.
Ранее Трамп заявил, что часть вины за пандемию коронавируса лежит на Китае, поскольку тот не остановил вспышку в "самом зародыше". Он подчеркнул, что "недоволен" Китаем и не пойдёт на новые торговые переговоры.