Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Китай в сокрытии информации по коронавирусу и порассуждал о том, как Вашингтон мог бы за это наказать Пекин. Один из вариантов — полное прекращение отношений.

— Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения, — сказал хозяин Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Трамп считает, что от этого Соединённые Штаты только выиграли бы. По оценке американского лидера, в случае разрыва отношений Вашингтон "сэкономил бы 500 миллиардов долларов". Президент США также отметил, что у него хорошие отношения с лидером КНР Си Цзиньпином, но сейчас он не хочет ему звонить.