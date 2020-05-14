Президент России Владимир Путин предложил создать Национальную базу генетической информации, используя "весомые компетенции и наработки в биоинформатике". Об этом глава государства заявил в ходе совещания по развитию генетических технологий в РФ.

— Успех генетических исследований во многом определяют цифровые технологии, доступ к массивам данных. Чем больше их объём, тем достовернее, надёжнее результаты, это понятно. Как и в сфере научного приборостроения, в этих вопросах мы также должны обеспечить свой суверенитет. Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать Национальную базу генетической информации, — отметил Путин.

Президент попросил правительство организовать финансирование этого проекта за счёт средств федерального бюджета. Кроме того, глава государства подчеркнул, что необходимо надёжно защитить персональные данные граждан.

Он затронул ещё один важный вопрос — о системе контроля за использованием генетических технологий, он призвал "найти баланс между свободой научного поиска, технологического развития и защитой интересов людей, вопросами этики".

На совещании по вопросам развития генетических технологий президенту также доложили, что в Москве уже создали отечественных генно-модифицированных (так называемых гуманизированных) мышей, которые необходимы для тестирования новых вакцин от коронавируса. Путин признался, что эта новость вызвала у него "чувство благоговения и тревоги".