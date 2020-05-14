"Подобрали вирусы". Путину рассказали про возможный метод лечения Заворотнюк

Генетика позволяет врачам всё успешнее бороться с раковыми заболеваниями. В том числе при помощи вирусов. Об этом на совещании по развитию генетических технологий президенту России Владимиру Путину рассказал директор Института молекулярной биологии (ИМБ) им. В.А. Энгельгардта Александр Макаров. В качестве примера он привёл случай с болезнью актрисы Анастасии Заворотнюк, которая идёт на поправку.

— Особенно это хорошо видно на примере глиобластомы — злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием. И мы тоже пытаемся принимать в этом участие. Нам передали родные клетки её опухоли, мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки, — заявил учёный.

По словам Макарова, ситуация со здоровьем известной артистки не настолько тревожная, чтобы применять инновационный метод лечения.

Отметим, ранее в ходе совещания и сам Владимир Путин отметил, что Россия должна обладать целой линейкой разработок, которые позволят бороться с разными заболеваниями.