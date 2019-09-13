Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии

Представители артистки продолжают заверять, что она "абсолютно здорова", но СМИ узнали о её лечении за рубежом.

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк сегодня ночью перевели в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. По данным Mash, уже более двух недель она находится в больнице.

Ночью состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" резко ухудшилось. Отмечается, что Заворотнюк проходила лечение в Европе, однако положительных результатов оно не дало.

Ранее в СМИ появилась информация, что Заворотнюк ведёт борьбу с раком, в связи с чем отменила все выступления. Позже её агент пояснил, что с артисткой всё нормально, и пообещал, что она сделает публичное заявление по этому поводу на одном из центральных каналов. Несмотря на заверения, что она "абсолютно здорова", Заворотнюк пропустила церемонию открытия магазина дочери.