Заворотнюк собирается сделать заявление о состоянии здоровья

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что у актрисы диагностировали рак мозга после рождения третьего ребёнка.

Актриса Анастасия Заворотнюк выбирает телеканал для того, чтобы сделать заявление о состоянии своего здоровья, рассказал её концертный директор Стас Христов в интервью Nation News.

— Настя выйдет и расскажет всё по одному из центральных телеканалов: это будет либо "Россия 1", либо НТВ. В ближайшее время программу с её участием проанонсируют, — рассказал он.

Ранее концертный директор актрисы заявлял, что у неё нет проблем со здоровьем. Это стало ответом на сообщения СМИ о том, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга после рождения третьего ребёнка. Актриса отменила спектакли в театре, прекратила публиковать новые фото в соцсетях, что вызвало насторожённость среди поклонников. Однако, как рассказал представитель артистки, она была занята оформлением американского гражданства своим детям.