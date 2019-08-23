Агент Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

Агент заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк на фоне слухов о её болезни рассказал, что актриса временно не выступает в театре из-за оформления американского гражданства своим детям.
— Ребята оформляют документы. Петя [Пётр Чернышёв, супруг Заворотнюк] же американец, вот и девочкам гражданство оформляет, — цитирует представителя артистки "Стархит".
Ранее звезда "Моей прекрасной няни" отменила свои выступления в театре. Её коллеги по цеху сказали, что актриса приболела. В издании "Тайны звёзд" появились версии, что Заворотнюк борется с раком головного мозга.
Напомним, недавно Лайф писал, что Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов.
Анастасия Заворотнюк получила всероссийскую популярность после того, как сыграла главную роль в сериале "Моя прекрасная няня". Она лауреат таких премий, как "Золотой Остап", Glamour, Top X Sexy, "Золотая семёрка". Подробнее о биографии актрисы вы можете прочитать на сайте uznayvse.ru.
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