Агент Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

Артистка пропала со сцены в театре и уже больше трёх месяцев не появлялась на светских мероприятиях.

Агент заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк на фоне слухов о её болезни рассказал, что актриса временно не выступает в театре из-за оформления американского гражданства своим детям.

— Ребята оформляют документы. Петя [Пётр Чернышёв, супруг Заворотнюк] же американец, вот и девочкам гражданство оформляет, — цитирует представителя артистки "Стархит".

Ранее звезда "Моей прекрасной няни" отменила свои выступления в театре. Её коллеги по цеху сказали, что актриса приболела. В издании "Тайны звёзд" появились версии, что Заворотнюк борется с раком головного мозга.

Напомним, недавно Лайф писал, что Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов.

Анастасия Заворотнюк получила всероссийскую популярность после того, как сыграла главную роль в сериале "Моя прекрасная няня". Она лауреат таких премий, как "Золотой Остап", Glamour, Top X Sexy, "Золотая семёрка". Подробнее о биографии актрисы вы можете прочитать на сайте uznayvse.ru.