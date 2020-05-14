Роднина — о Тарасовой: У неё давно что-то с мозгами слетело

Татьяна Тарасова и Ирина Роднина в очередной раз обменялись колкостями. Тарасова обвинила Роднину в том, что та отправляла на соревнования хореографа с четвёртой стадией рака. Депутат Госдумы молчать не стала.

— Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (в 2001 году. — Прим. ред.). Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа — комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог её рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно — говорить о человеке, которого уже нет, — цитирует Роднину sport24.ru.