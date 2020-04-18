"Мне её даже жаль". За что Тарасова не может простить бывшую ученицу Роднину

Татьяна Тарасова (1947 г.р.) и Ирина Роднина (1949 г.р.) — люди одного поколения, но известны они в разных качествах. Тарасова — как один из лучших тренеров в истории фигурного катания, Роднина — как одна из лучших фигуристок. Поскольку Тарасова была вынуждена рано завершить спортивную карьеру из-за травмы, они с Родниной даже поработали вместе: Татьяна Анатольевна тренировала пару Роднина — Зайцев шесть лет, этот тандем вместе взял два олимпийских золота.

Зайцев и Роднина (слева), Тарасова (в центре). Фото © Фотохроника ТАСС / Вячеслав Ун Да-син

Однако идеальных взаимоотношений у Тарасовой и Родниной не было никогда. В своей книге Роднина писала, что не считала Тарасову сильным тренером: она ценила в ней лишь талант хореографа-постановщика. Кроме того, Роднина намеренно близко не общалась с наставницей, потому что не хотела, чтобы это сотрудничество плачевно закончилось, едва начавшись.

Она как любит наотмашь, так и бьёт наотмашь. Я, например, для себя сделала такой вывод: не хочу с Тарасовой ни ругаться, ни дружить. Потому что ругаться — это неприлично и недостойно. Мы всё-таки рядом столько лет прожили. Дружить же просто невозможно. Татьяна Анатольевна умеет красиво говорить, умеет обольщать. У неё долгие годы был девиз "Давайте говорить друг другу комплименты". А я вообще не умею говорить комплименты, и, естественно, наши отношения были чисто деловыми Ирина Роднина

Роднина под руководством Тарасовой выиграла четыре чемпионата Европы, четыре чемпионата мира и две Олимпиады. К мощной технической базе пары Татьяна Анатольевна добавила своей фирменной экспрессии и креатива, окончательно возведя Роднину и Зайцева в статус великих фигуристов.

Все стороны были всем довольны. А потом случился раскол.

Кража хореографа

После завершения спортивной карьеры Роднина тоже решила стать тренером. Когда она набирала свою группу, в качестве хореографа захотела привлечь Елену Черкасскую, которая работала у Тарасовой. Получив добро у Татьяны Анатольевны, она вроде бы решила, что дело в шляпе, но всё оказалось не так просто. На самом деле Тарасову эта ситуация просто взбесила, и она прямо на катке кричала на Черкасскую, обвиняя её в предательстве. Закончилось всё тем, что Черкасская всё-таки ушла к Родниной, Тарасова этого не простила.

Позже Тарасова признавалась, что конфликтовала с Родниной и раньше. Классическая ситуация для фигурного катания: недостаточное внимание к спортсмену со стороны тренера.

Тяжело мы работали, нередко и ругались. Ира не терпела, когда её сравнивали с кем-то, делили с кем-то. Она мне не позволяла смотреть в сторону. Она занимала всё время. Шла на всяческие ухищрения, только бы не отпускать моего внимания от себя. То разговаривать вдруг перестанет на тренировках, то озлится непонятно с чего. Ира всегда нуждалась в человеческом тепле. Я видела, что ей не хватает добрых слов, и старалась как могла Татьяна Тарасова

Взаимные уколы

Олимпиаду 1998 года (ту самую, куда не попал Плющенко, а Ягудин проиграл из-за кондиционера) выиграл ученик Тарасовой Илья Кулик. Это был очередной триумф Татьяны Анатольевны, которая снова утёрла нос своему старому сопернику Алексею Мишину. Но Роднина свела всё к политике, обесценив успех фигуриста и тренера.

— Накануне Олимпиады-98 представители России предложили американцам некий союз. Обещали, что бронзовая медаль достанется фигуристу из США в обмен на то, что американский судья поможет выиграть золото русскому. В США возмутились и на сделку не пошли: они сами рассчитывали на золотую медаль. Американцы надеялись на Тодда Элдриджа, экс-чемпиона мира.

Тогда Россия договорилась с федерациями фигурного катания Франции, Японии, Канады и, кажется, Украины. Всё — дело было в шляпе. Для общей победы требуется пять голосов из девяти. Россия их получила. Олимпийским чемпионом стал москвич Илья Кулик. А Элдридж оказался только на четвёртом месте, — заявила Роднина.

Дальше — больше. Пути Тарасовой и Родниной окончательно разошлись. Одна осталась в фигурном катании в качестве комментатора, другая ушла работать в Госдуму. Несоответствие взглядов на ситуацию обе сдержать не могли. Роднину бесит работа Тарасовой в эфире.

Когда катаются спортсмены-профессионалы, то и комментаторы должны быть профессионалами, а не просто трепачами. Татьяна Анатольевна у микрофона всё время вспоминает, кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому плохо. А это не комментаторская работа, это байки. Я понимаю, что есть необходимость заполнения пауз интересными историями, но профессиональный разбор того, почему судьи выставили ту или иную оценку, тоже должен присутствовать в работе комментатора Ирина Роднина

Тарасова же зацепилась за место работы бывшей ученицы.

Я вообще её давно не воспринимаю. Я думаю, что к людям, работающим в Госдуме, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я. Меня её высказывания не интересуют Татьяна Тарасова

Последнее на данный момент слово в этом конфликте тоже за Татьяной Анатольевной. В её словах чувствуется даже не столько желание уколоть Роднину, сколько грусть от того, как сложилась ситуация.

Мне даже жаль Иру, когда я её слышу, честно. Ведь именно со мной она стала великой. За шесть лет выиграла две Олимпиады, пять раз побеждала на чемпионатах мира. Но вот такой она человек, с таким характером. Я всегда это знала, но лезла из кожи вон: не могла позволить себе, чтобы Ира была второй, а не первой Татьяна Тарасова

— Я забирала из роддома её ребенка, находила для неё музыку, чтобы Ира сразу после рождения сына привыкала к мысли, что вернётся и снова будет выигрывать. Если человек не помнит и не ценит таких вещей, почему я должна по этому поводу расстраиваться? Не хочу даже думать об этом.

К тому же я никогда не рассчитывала на благодарность. В тот год, когда Роднина стала у меня чемпионкой мира, в танцах победили Ира Моисеева и Андрей Миненков — пара, которую я растила много лет. Их победа была для меня в тысячу раз важнее, — сокрушается Тарасова.