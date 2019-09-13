Последняя стадия опухоли мозга: Что сейчас известно о состоянии Заворотнюк

Последние несколько недель поклонники с замиранием сердца следят за жизнью 48-летней артистки, узнавая противоречивые слухи. В СМИ появлялась информация, что у актрисы онкозаболевание, но её агенты утверждали, что с ней всё в порядке.

Сегодня стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Сейчас артистка находится под круглосуточным наблюдением медиков, на фоне болезни у неё начался отёк мозга, пишет телеграм-канал Mash. Медики подтвердили, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга, отмечает Super.

Последнее время Анастасия Заворотнюк лечилась в Европе, в московскую больницу её доставили прямо из Польши. При этом о страшном диагнозе они с мужем — фигуристом Петром Чернышёвым — узнали после рождения их общей дочки, появившейся на свет ещё в марте. Но плохое самочувствие артистки списывали на послеродовую депрессию.

Она ещё не пришла в форму после родов. Актриса заметно прибавила в весе. И это её угнетает Знакомый супруга Анастасии Заворотнюк

В то же время актриса перестала выступать и появляться на публике, но представитель Анастасии заявил, что она просто занята оформлением американского гражданства для детей. Однако тревожные слухи всё продолжали появляться. По словам соседки, звезда "Моей прекрасной няни" не только набрала вес, но и ходила в косынке, потеряв волосы.

Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос её роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это всё от лекарств... Соседка Анастасии Заворотнюк

Тем не менее агенты держались до последнего. Директор артистки Стас Христов заявил, что она выступит на корпоративе, чтобы развеять слухи о раке. Но потом Анастасия даже не пришла на открытие магазина собственной дочери. И теперь стало известно, что у любимой миллионами зрителей актрисы подтвердился страшный диагноз, который четыре года назад поставили Жанне Фриске.