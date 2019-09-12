Соседка Заворотнюк рассказала о последней встрече с актрисой

Жительница коттеджного посёлка Крёкшино в Новой Москве, где у звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о своей последней встрече с актрисой.

По словам женщины, Заворотнюк сейчас находится в больнице и её мать, Валентина, признавалась, что её якобы мучают "сильные головные боли". Соседка добавила, что, увидев артистку в последний раз, даже не узнала её, так как та сильно изменилась.

— Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос её роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это всё от лекарств… — приводит слова собеседницы "Комсомольская правда".

Отмечается, что концертный директор звезды Стас Христов сообщил журналистам, что с её здоровьем всё в порядке и в ближайшее время она планирует сделать заявление в эфире одного из телеканалов.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у Заворотнюк рак мозга. Впрочем, её агент заявил, что актриса не выступает в театре из-за оформления американского гражданства своим детям. Также у артистки были проблемы с выездом за границу из-за долгов. 2 сентября Лайфу стало известно, что судебные приставы отозвали иск, а сама артистка полностью погасила задолженность. Позже знакомый семьи Заворотнюк рассказал, почему Анастасия избегает появлений на публике.