Россиян предупредили об опасных волнах тепла этим летом

Предстоящее лето в России будет жарким, но с чередой похолоданий и дождей, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Согласно прогнозу, в грядущие три месяца ожидается много опасных явлений.

— По всем прогнозам, у нас ожидается жаркое лето, но будет значительная разница погод в разных федеральных округах в разное время. Лето будет неоднородным, будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, функционирования многих отраслей, — сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

"Волны тепла" означают, что температура на протяжении пяти и более дней будет выше нормы. Хорошая новость — эти волны будут чередоваться с похолоданием, ливнями и сильными ветрами, что предотвратит постоянный прогрев земли. Вильфанд объяснил, что перегрев приводит к иссушению почвы и повышению вероятности пожаров.

Метеоролог также предупредил, что "опасных явлений в этом году будет много, их количество будет увеличиваться". Речь идёт о пожарах и подтоплениях.