"Был слышен хлопок". Жители дома на Фрунзенской набережной рассказали о первых минутах пожара

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Жители дома № 32 на Фрунзенской набережной в центре столицы, где сегодня произошёл пожар, рассказали Лайфу о моменте его начала и первых минутах после. По их словам, эвакуация из здания происходила организованно и без паники, первые пожарные расчёты прибыли на место уже через несколько минут. В 13:45 произошёл хлопок, после которого и появился огонь.

— Я находилась дома, спала. Отец, когда произошло возгорание, забежал, сказал выходить. Объяснил, что, скорее всего, утечка газа произошла. Хлопок был слышен. <...> Вышли на улицу, вызвали сразу спасательную службу. Они приехали в течение трёх-четырёх минут, не больше. Тушили в течение минут четырёх-пяти, потому что огонь распространялся достаточно активно. Но быстро потушили, — рассказала девушка, чья квартира находится в непосредственной близости от задетых пожаром.

Хозяин квартиры, балкон которой задело огнём, рассказал, что о пожаре узнал от жены, пока был на работе. Женщина выбежала с дочкой к соседям, а уже оттуда все вместе они эвакуировались на улицу. Оценить ущерб мужчина пока не может, так как в квартиры не пускают. Жители дома рассказывают, что в квартире, где началось возгорание, жил пожилой человек.

Судя по объявлениям по продаже недвижимости, примерная стоимость квартир, которые были задеты огнём, составляет от 38 до 50 миллионов рублей.