Генсек НАТО обвинил РФ и Китай в дезинформации по поводу коронавируса

Россия и Китай распространяют дезинформацию о коронавирусе, чтобы увеличить своё влияние среди стран НАТО и Евросоюза и дестабилизировать обстановку. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Российские и китайские игроки, государственные и негосударственные, распространили массу информации и пропаганды для искажения правды. Это неправильное отношение, — передаёт итальянская газета la Repubblica его слова.

Также, по его словам, РФ якобы превратила гуманитарную помощь Италии по борьбе с вирусом в пропагандистскую операцию. При этом генсек не привёл конкретных примеров дезинформации со стороны России и Китая и доказательств по поводу второго утверждения.

— В целом это правительства должны решать, принимать ли помощь от тех, кто готов её предложить. Но важно, чтобы помощь не использовалась для дезинформации, — отметил Столтенберг.

Напомним, в конце марта Россия отправила 15 самолётов со специалистами и медицинским оборудованием в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом. 9 апреля врачи приняли первых пациентов в построенном в Бергамо полевом госпитале.