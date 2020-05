Генсек НАТО обвинил РФ и Китай в дезинформации по поводу коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ подготовил письма в редакции американских газет Financial Times и New York Times с требованием опровергнуть опубликованные фейк-новости о коронавирусе в России. Так, газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России якобы может быть более чем на 70% выше официальной статистики.