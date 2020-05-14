Роструд назвал незаконным снижение зарплаты работающих удалённо сотрудников

Снижение зарплаты сотрудника при переводе на удалённый режим работы нарушает трудовое законодательство, если он в полное рабочее время выполняет весь объём работы. Об этом сообщила пресс-служба Роструда.

— Включение в трудовой договор дополнительных условий о работе вне места расположения работодателя в связи распространением коронавируса не лишает работников гарантий, предусмотренных ТК РФ, — отмечается в сообщении.

Чтобы избежать трудовых споров, работодателю следует определить порядок организации работы. То есть он должен понимать, как доводить до своего сотрудника задания и как работник будет отчитываться об их выполнении. Кроме того, в дополнительном соглашении нужно отразить вопрос обеспечения работников оборудованием, программно-техническими средствами и предоставления отчётов о выполненной работе и готовой продукции от сотрудника.

При нарушении трудовых прав сотрудникам следует обратиться в госинспекцию труда через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале онлайнинспекция.рф.