Роструд назвал незаконным снижение зарплаты работающих удалённо сотрудников

Снижение зарплаты сотрудника при переводе на удалённый режим работы нарушает трудовое законодательство, если он в полное рабочее время выполняет весь объём работы. Об этом сообщила пресс-служба Роструда.
— Включение в трудовой договор дополнительных условий о работе вне места расположения работодателя в связи распространением коронавируса не лишает работников гарантий, предусмотренных ТК РФ, — отмечается в сообщении.
Чтобы избежать трудовых споров, работодателю следует определить порядок организации работы. То есть он должен понимать, как доводить до своего сотрудника задания и как работник будет отчитываться об их выполнении. Кроме того, в дополнительном соглашении нужно отразить вопрос обеспечения работников оборудованием, программно-техническими средствами и предоставления отчётов о выполненной работе и готовой продукции от сотрудника.
При нарушении трудовых прав сотрудникам следует обратиться в госинспекцию труда через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале онлайнинспекция.рф.
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Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал, что работодатель может уволить сотрудника в режиме удалённой работы за грубые нарушения, к примеру за растрату средств, доверенных ему. Глава федерации уточнил, что если сотрудник не выполнит какие-то порученные ему задания, то последуют санкции, прописанные в Трудовом кодексе. Но в теории, находясь дома, работник не может совершить грубое нарушение, такое как прогул или пьянство, за которое увольнение последует сразу.