Собянин рассказал, когда можно будет оценить эффект от уровня самоизоляции на праздниках

Отмена введённых в Москве ограничений из-за пандемии коронавируса в первую очередь будет зависеть от того, насколько сами жители города соблюдают режим самоизоляции и иные предписания властей. Например, через две недели станет известна динамика заражения коронавирусом на майских праздниках. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Как уточнил глава города, возможен благоприятный исход, потому что в эти дни люди меньше ездили на работу, что намного снизило трафик.

— Эффект от майских праздников будет виден не сегодня, и не завтра, а через недельку-другую, потому что если что-то произошло в праздничные дни, то нужен инкубационный период, как говорят специалисты, чтобы вирус проявил себя, — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Также в своём выступлении мэр Москвы заявил, что зарплата сотрудникам предприятий, не попавшим в список работающих с 12 мая, должна сохраняться в полном объёме.

— Если ваше предприятие продолжает не работать в соответствии с моим указом, то президентом [указано], в его указе есть отсылка, что при таких мероприятиях сохраняется заработная плата работающих, — сказал Сергей Собянин.