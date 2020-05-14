Массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу начнётся в Москве 15 мая. Как оно будет проходить

В Москве установили автоматические анализаторы крови, с 15 мая начнётся массовое бесплатное тестирование на выявление антител к коронавирусу. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.
- Для проведения тестирования Правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования (иммуноферментный анализ) превысит 200 тысяч анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая начать реализацию скрининговой программы – массовой и бесплатной, - говорится в сообщении на сайте Собянина.
Процесс будет осуществляться так:
1. Забор крови для тестирования будет проходить в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по три в каждом административном округе). В каждой поликлинике будет открыто по два процедурных кабинета.
2. Каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения – рассылаться на электронную почту или с помощью sms. Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении.
3. Результаты скрининга будут подводиться еженедельно – в целом по городу и в разрезе административных округов.
Массовое тестирование позволит максимально рано выявлять заболевание у москвичей, особенно у тех, кто переносит коронавирус бессимптомно, позволит получить достоверную информацию о ситуации с распространением CoViD-19. Эти данные будут публиковать на портале mos.ru. Исходя из них власти будут принимать решение - сохранять или смягчать ограничения, введённые и-за эпидемии коронавируса.
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