Массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу начнётся в Москве 15 мая. Как оно будет проходить

В Москве установили автоматические анализаторы крови, с 15 мая начнётся массовое бесплатное тестирование на выявление антител к коронавирусу. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

- Для проведения тестирования Правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования (иммуноферментный анализ) превысит 200 тысяч анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая начать реализацию скрининговой программы – массовой и бесплатной, - говорится в сообщении на сайте Собянина.

Процесс будет осуществляться так: 1. Забор крови для тестирования будет проходить в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по три в каждом административном округе). В каждой поликлинике будет открыто по два процедурных кабинета.

2. Каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Отбор будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения – рассылаться на электронную почту или с помощью sms. Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении.

3. Результаты скрининга будут подводиться еженедельно – в целом по городу и в разрезе административных округов.