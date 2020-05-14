"Результаты предсказуемы". Политолога не удивило, что россияне осудили попытку провокации "Бессмертного полка"

Опрос ВЦИОМа показал, что 83% россиян осуждают попытку провокации, устроенную неизвестными в ходе онлайн-акции "Бессмертный полк". Такие результаты предсказуемы, считает политолог, член экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев. Ведь "Бессмертный полк" — акция, которая показывает единство народа, помнящего подвиг военного поколения.

— Понятно, что абсолютное большинство восприняло это как провокацию и, конечно, выступило с осуждением. Сейчас там говорят, что Следственный комитет собирается заводить уголовное дело на тех, кто это сделал. Я думаю что они не найдут никого, а если найдут, то не смогут завести эти дела, потому что корни этой акции, безусловно, лежат на Украине, — заявил Лайфу политолог.

Матвейчев отметил, что 40% аккаунтов в Сети, которые очерняют образ Иосифа Сталина, зарегистрированы именно на территории Украины.

— Очевидно, что это всё — приготовленная ими акция. Она глупа, бессмысленна абсолютно. Она ничего им не даёт, она никак не дискредитирует "Бессмертный полк". Что, люди после этого не пойдут на "Бессмертный полк"? Она (провокация. — Прим. ред.) нужна исключительно этой безумной тусовке для какого-то удовлетворения, — добавил Матвейчев.