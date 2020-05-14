В Прикамье решили никого не наказывать из-за вынужденной "учёбы" детей на вышке связи

Детям из деревни Новопетровка Октябрьского района Пермского края приходилось лезть на старую вышку сотовой связи, чтобы отправить учителям выполненные домашние задания. Всё дело в том, что в населённом пункте слишком плохая связь, поэтому высылать большие объёмы выполненных заданий было непросто.

Местные власти сначала отрицали наличие проблемы. Учителя заверили Лайф, что жалобы не поступали ни от детей, ни от родителей. Все домашние задания выполнялись в срок, проверка и выдача новых заданий тоже осуществлялись в бесперебойном режиме. Не знали о проблемах со связью в Новопетровке и в районном управлении образования, уверяет его руководитель Светлана Мартынюк.

По её словам, перед выходом на дистанционное обучение все родители выбрали форму образования через Интернет. В помощь, кому было необходимо, выдали школьные ноутбуки. Когда же "учёба" детей на вышке стала достоянием общественности и начался резонанс, начали принимать меры. Сейчас обмен информацией с учащимися Новопетровки осуществляется только на бумаге. В небольшую деревню ездит учитель.

— Принято единственное на сегодняшний день правильное решение — обмен информацией на бумажных носителях. Так, например, по коррекционной школе педагоги выезжают два раза в неделю, чтобы передать детям распечатанные материалы и получить домашние задания обратно, — рассказала Лайфу Мартынюк.

Она отметила, что никого наказывать из-за этой ситуации не намерены. Проблему вовремя взяли под контроль и сумели найти решение.