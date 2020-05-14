Российский премиум-седан Aurus впервые обнаружили на дорогах Европы

Российский представительский седан Aurus Senat S600 заметили на дорогах Европы. Судя по указателям и номерным знакам, автомобиль запечатлели в Бельгии.
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Люксовый Senat из проекта "Кортеж", вероятно, принадлежит частному заказчику. По другой версии, автомобиль могли направить в один из европейских дилерских центров для проведения тест-драйвов. Европейский седан Aurus не имеет внешних отличительных особенностей от российской версии.
Напомним, стартовая цена на первый люксовый седан Aurus S600 составляет 10–12 млн рублей. Автомобиль предлагается в двух версиях — бронированной и обычной. Автомобиль из проекта "Кортеж" ранее был представлен публике в рамках Женевского автосалона.