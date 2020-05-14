Неприятно познакомиться. На видео показана детальная и научно достоверная 3D-модель коронавируса

Компания Visual Science, занимающаяся визуализацией и дизайном в сфере науки, разработала правдоподобную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2. Как утверждают сами дизайнеры, модель является научно достоверной.

— Модель основана на современных научных данных о строении коронавирусов, а также комментариях ведущих вирусологов, занимающихся изучением этой группы вирусов. Это наиболее достоверная модель из представленных на данный момент, — говорится на сайте проекта.

Специалисты учли всё: от узнаваемой во всём мире формы вируса до его генетического материала, показанного на срезе. Трёхмерная модель позволяет лучше понять строение SARS-CoV-2, а также детально ознакомиться с малейшими частичками штамма, который держит в страхе весь мир.