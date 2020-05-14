Учёные проверили, как коронавирус размножается в кишечнике

Микробиологи впервые получили прямые доказательства заражения новым коронавирусом через кишечник, пишет Nature Medicine. Сообщается, что учёные из Гонконга вырастили искусственные аналоги тканей пищеварительной системы летучих мышей и человека, а затем внедрили в них образцы SARS-Cov-2 нескольких штаммов, извлечённые из тел пациентов местных больниц. Отмечается, что часть вирусов получили из отходов человеческой жизнедеятельности.

В результате возбудители CoViD-19 одинаково успешно размножаются в кишечнике и животных, и человека. Впоследствии учёные пересадили частицы коронавируса из тканей рукокрылых в человеческий кишечник. Выяснилось, что они без труда освоились в новой среде, а значит, легко могут передаваться от одного вида к другому.