СКР начал проверку на заводе, где сделали сгоревшие затем аппараты ИВЛ

Следственный комитет начал проверку на Уральском приборостроительном заводе. Именно там были произведены аппараты ИВЛ, которые сгорели затем в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. В общей сложности в пожарах погибло шесть человек.

— Мы подтверждаем, что сейчас проводится проверка на Уральском приборостроительном заводе, до её завершения мы воздержимся от комментариев, — рассказали ТАСС в пресс-службе АО "КРЭТ", в состав которого входит завод.

Всего на предприятии работает несколько следственных групп. Они проверяют документы, как-либо связанные с производящимися там аппаратами искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, первый пожар произошёл вечером 9 мая в больнице на севере Москвы, где лечат в том числе пациентов с коронавирусом. Известно, что возгорание произошло на первом этаже лечебного корпуса. Один человек погиб.