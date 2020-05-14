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Президент Сербии поблагодарил Путина за помощь России в борьбе с CoViD-19

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Владимир Путин (справа) и Александр Вучич. Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Сербии Александром Вучичем. Тот поблагодарил российского лидера за помощь РФ в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в администрации Вучича.

Президент Вучич президенту Путину выразил соболезнования в связи с жертвами CoViD-19 в России и надежду на то, что благодаря решительным мерам в России победят эпидемию коронавируса и как можно скорее вернутся к нормальному ходу жизни и экономики, чтобы посвятить себя реализации планов, — отметили в администрации.

Также обсуждался вопрос вокруг гонений на духовенство в Черногории.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что гуманитарная помощь, которую стране оказала Россия, подтверждает исключительные отношения двух стран.

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