Президент Сербии поблагодарил Путина за помощь России в борьбе с CoViD-19

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с коллегой из Сербии Александром Вучичем. Тот поблагодарил российского лидера за помощь РФ в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в администрации Вучича.

— Президент Вучич президенту Путину выразил соболезнования в связи с жертвами CoViD-19 в России и надежду на то, что благодаря решительным мерам в России победят эпидемию коронавируса и как можно скорее вернутся к нормальному ходу жизни и экономики, чтобы посвятить себя реализации планов, — отметили в администрации.