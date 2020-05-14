Учёные выяснили, сколько коронавирус держится в воздухе после разговора

За минуту разговора выделяется как минимум тысяча микрокапель с коронавирусной инфекцией, которые способны задерживаться в воздухе от восьми до 14 минут. Об этом говорится по результатам исследования, проведённого специалистами национальных институтов здравоохранения США. Выводы опубликованы в журнале PNAS.

Учёные попросили добровольцев в течение 25 секунд громко повторять фразу "оставайтесь здоровы" (stay healthy) в закрытом боксе. Потом помещение облучалось высокочувствительным лазером, чтобы частицы стали видимыми и их можно было посчитать.

— При громкой речи могут выделяться тысячи частиц слюны в секунду. В закрытом помещении с застойным воздухом они исчезают из поля зрения во временные промежутки от восьми до 14 минут, — говорится в результатах исследования.

В эксперименте не учитывалось движение воздуха, изменения температуры и иные факторы, но сам факт того, что вирус способен задерживаться в воздухе при обычной речи является весомым аргументом в пользу того, чтобы инфицированные носили маски.