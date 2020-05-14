Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тысяч

Число умерших от коронавируса превысило 300 тысяч, заболело почти 4,5 миллиона человек, такие данные следуют из статистики Университета Хопкинса, США.

По его информации, инфицировано 4 405 688 граждан по всему земному шару, количество летальных исходов — 300 074. Более высокие цифры сообщает проект Worldometers.info, 4 489 503 подтверждённых случая CoViD-19, 301 377 смертей.

Вылечилось 1 689 899 человек. Наибольшее число заболевших и умерших, а также самый значительный прирост новых больных наблюдается в США, в стране практически четверть всех мировых показателей, 1 440 427 заразились, 85 991 скончался, за сутки коронавирус выявлен у 10 079 человек.

На втором месте Испания, 272 646 случаев и 27 321 летальный исход, замыкает тройку Россия: 252 245 положительных тестов CoViD-19 и сравнительно очень низкая смертность — 2305 человек.