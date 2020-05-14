В Минпромторге заявили, что магазины могут отказаться обслуживать покупателей без масок

Магазины имеют право не обслуживать на кассе покупателя без медицинской маски. Такое заявление сделал статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

— Магазин вправе и обязан не отпускать нарушителю товар, то есть не обслуживать его на кассе, — передаёт ТАСС его слова.

Эти рекомендации направили в регионы, в Роспотребнадзор, в МВД России и Росгвардию. Там описали типичные ситуации и объяснили, как реагировать на то, если покупатель зашёл в магазин без маски или снял её уже внутри помещения.

Евтухов объяснил, что сотрудник магазина не должен силой надевать маску на покупателя. Если гражданин отказывается исполнять требования "масочного режима", то сотрудник вправе вызвать представителей органов внутренних дел для бесконфликтного пресечения нарушения.